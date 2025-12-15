رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 8 مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة القصيم بتسجيل أعلى معدل كميات بلغ 66.5 مليمتر في عنيزة.
وبحسب التقرير اليومي الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 75 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأول، حتى التاسعة من صباح أمس (الإثنين)، هطول أمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان.
كميات المناطق
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الزلفي 38 مليمتراً، وفي روضة السبلة-الزلفي 30 مليمتراً، وسجّلت منطقة مكة المكرمة 2 مليمتر في المرقبان-أضم، وفي الخفج–الليث 1 مليمتر، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت محطة الحسو–الحناكية 4.4 مليمتر، وبلدية الحسو–الحناكية 3.7 مليمتر، فيما سجلت منطقة القصيم في المذنب 63.5 مليمتر، وفي محطة التجارب-عنيزة 55.2 مليمتر.
كما أشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية 12.4 مليمتر في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و4.6 مليمتر في طريق الملك عبدالله بعريعرة–الأحساء، وفي منطقة عسير سجلت محطة طريق الملك فيصل–النماص 0.5 مليمتر، وشهدت منطقة حائل هطول 25.5 مليمتر في الشنان، و19.6 مليمتر في حائل، وفي منطقة جازان سجلت محطة فرسان 1.8 مليمتر.
The Ministry of Environment, Water, and Agriculture has recorded rainfall in 8 regions over the past 24 hours, with the Al-Qassim region leading by recording the highest amount of 66.5 millimeters in Unayzah.
According to the daily report that monitors rainfall amounts across all regions of the Kingdom, 75 hydrological and meteorological monitoring stations recorded rainfall from 9 AM the day before yesterday until 9 AM yesterday (Monday) in the regions of Riyadh, Makkah, Madinah, Al-Qassim, Eastern Province, Asir, Hail, and Jazan.
Rainfall Amounts by Region
The report indicated that the Riyadh region recorded 38 millimeters in Al-Zulfi, and 30 millimeters in Rawdat Al-Sabala - Al-Zulfi. The Makkah region recorded 2 millimeters in Al-Murqabaan - Adham, and 1 millimeter in Al-Khafji - Al-Lith. In the Madinah region, the Al-Hassou - Al-Hanakia station recorded 4.4 millimeters, and the Al-Hassou - Al-Hanakia municipality recorded 3.7 millimeters, while the Al-Qassim region recorded 63.5 millimeters in Al-Mudhnib, and 55.2 millimeters in the Experimental Station - Unayzah.
The report also noted that the Eastern Province recorded 12.4 millimeters at the Air Base in Hafr Al-Batin, and 4.6 millimeters on King Abdullah Road in Al-Ahsa. In the Asir region, the King Faisal Road - Al-Namas station recorded 0.5 millimeters, while the Hail region witnessed 25.5 millimeters in Al-Shanan, and 19.6 millimeters in Hail. In the Jazan region, the Farasan station recorded 1.8 millimeters.