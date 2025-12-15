رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 8 مناطق خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدرتها منطقة القصيم بتسجيل أعلى معدل كميات بلغ 66.5 مليمتر في عنيزة.

وبحسب التقرير اليومي الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 75 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأول، حتى التاسعة من صباح أمس (الإثنين)، هطول أمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، وجازان.

كميات المناطق

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الزلفي 38 مليمتراً، وفي روضة السبلة-الزلفي 30 مليمتراً، وسجّلت منطقة مكة المكرمة 2 مليمتر في المرقبان-أضم، وفي الخفج–الليث 1 مليمتر، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت محطة الحسو–الحناكية 4.4 مليمتر، وبلدية الحسو–الحناكية 3.7 مليمتر، فيما سجلت منطقة القصيم في المذنب 63.5 مليمتر، وفي محطة التجارب-عنيزة 55.2 مليمتر.

كما أشار التقرير إلى تسجيل المنطقة الشرقية 12.4 مليمتر في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و4.6 مليمتر في طريق الملك عبدالله بعريعرة–الأحساء، وفي منطقة عسير سجلت محطة طريق الملك فيصل–النماص 0.5 مليمتر، وشهدت منطقة حائل هطول 25.5 مليمتر في الشنان، و19.6 مليمتر في حائل، وفي منطقة جازان سجلت محطة فرسان 1.8 مليمتر.