تسلم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز جائزة التميّز في مسار المبادرات التطوعية بوزارة الداخلية لعام 2025، التي نالتها إمارة المنطقة ضمن فعاليات ملتقى اليوم السعودي والعالمي للتطوع الذي نظمته وزارة الداخلية واستضافته إمارة منطقة جازان، بمشاركة إمارات المناطق وأكثر من 20 جهة حكومية.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم (الإثنين) وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، والمشرف على الوكالة المساعدة للشؤون التنموية فرحان بن عافت الرويلي، ومديرة إدارة الشراكة المجتمعية رئيسة وحدة العمل التطوعي بتول بنت يوسف الرويلي.



ونوّه أمير منطقة الجوف بما تحقق من جهودٍ في تنمية المبادرات التطوعية وتعزيز العمل التطوعي المؤسسي، مؤكّداً أهمية مواصلة تطوير هذه الجهود ورفع أثرها المجتمعي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذا التكريم يجسّد مكانة العمل التطوعي بوصفه عنصراً محورياً في التنمية المجتمعية، ودور الإمارة في دعمه وتمكينه.