يقع في ميناء الملك عبدالعزيز على مساحة 110 آلاف متر مربع

شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام افتتاح المركز الإقليمي اللوجستي الجديد التابع لشركة «أبيات»، وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويقام هذا المشروع على مساحة تزيد على 110 آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون ريال، ضمن جهود «موانئ» لتطوير بنية تحتية متكاملة وفعّالة تدعم سلاسل الإمداد وتعزز الحركة التجارية في المملكة والمنطقة.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المركز اللوجستي الإقليمي يجسد الشراكة الفاعلة بين الهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ويعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في تحقيق «رؤية السعودية 2030».

وأشار إلى أن الاستثمارات المتنامية في قطاع الموانئ تسهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وزيادة ميزتها التنافسية، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أبيات» محمد خالد أبل أن حضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة «موانئ» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، ومدير عام العمليات المركزية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية زكريا السديس لافتتاح المركز يشكل رسالة واضحة على حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع اللوجستي والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يجسد التزام المملكة بتمكين الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في بناء منظومة لوجستية عالمية متقدمة تقود المستقبل وتفتح آفاقاً أوسع للنمو والتنمية.

وأوضح أبل أن المشروع يضم منطقة الإيداع الجمركي المتكاملة بمساحة 40 ألف متر مربع، وهي منطقة مخصصة لتخزين البضائع تحت الإشراف الجمركي، مبيناً أن «أبيات» تعد من أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص لإنشاء وتشغيل مثل هذه المناطق.

وثمّن دور الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تقديم التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز بيئة العمل ورفع جاهزية القطاع الخاص، في تجسيد واضح لرؤية وطنية جعلت من المملكة مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً رائداً.

ولفت أبل إلى أن منطقة الإيداع الجمركي ستمكّن «أبيات» من تسريع إجراءات التخليص الجمركي، ورفع كفاءة تدفّق البضائع، وتقليل زمن عبور الشحنات، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية عبر تجميع الشحنات وإدارة مراحل التخزين قبل التوزيع، بما يدعم العمليات اللوجستية داخل المملكة ودول الخليج العربي.

وأضاف أن هذا التطوير يعزّز القدرات التشغيلية للشركة ويواكب النمو المتسارع في قطاع مواد البناء والتشييد، ويأتي ضمن إستراتيجية «أبيات» لتوسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز إدارة سلاسل الإمداد وسرعة وصول المنتجات لمختلف مناطق المملكة والخليج.

وأشار إلى أن افتتاح المستودعات الجديدة يعد إنجازاً إستراتيجياً يعكس التزام «أبيات» بدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، كما يشكل ركيزة أساسية في خطط التوسع الإقليمي للشركة.

وعبر أبل عن سعادته بتحول «أبيات» لتكون مورّداً رئيسياً لخدمات مشاريع كبرى عبر إدارة مشاريع متكاملة تخدم السوق السعودية، مبيناً أن الشركة تمتلك مصانع على مساحة 120 ألف متر مربع بالتعاون مع «مدن» وصندوق التنمية الصناعية السعودي، لتصبح منتجاتها تحمل فخر «صُنع في السعودية»، إضافة إلى خلق أكثر من 1400 فرصة وظيفية، وجعل صناعات المطابخ والأبواب والنوافذ سعودية بالكامل، مما يعزز دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والعمرانية.

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ركيزة أساسية في منظومة الموانئ السعودية على ساحل الخليج العربي، لما يتمتع به من قدرات تشغيلية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة تسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم توجه المملكة نحو الريادة العالمية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.