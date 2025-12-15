استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز منتخب جامعة جازان لكرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم كأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للموسم الـ16، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين.

وهنّأ أمير جازان اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكداً أهمية دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، ودورها في تنمية قدرات الطلاب، وتعزيز حضور الجامعات في المنافسات الوطنية.

ونوّه أمير المنطقة بالمستوى المميز الذي قدّمه المنتخب خلال مشواره في البطولة، متوجاً باللقب دون أي خسارة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته حتى المباراة النهائية، مؤكداً أن هذا التفوق يعكس ما تحظى به الجامعات في المملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جهتهم، ثمّن أبطال منتخب جامعة جازان لكرة القدم دعم أمير المنطقة واهتمامه في مختلف المجالات.