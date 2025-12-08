غادر الرياض اليوم (الإثنين)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
The Emir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, left Riyadh today (Monday).
He was bid farewell at the royal lounge of King Khalid International Airport by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.