غادر الرياض اليوم (الإثنين)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.