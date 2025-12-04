التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيتشيرنو، خلال زيارته الرسمية إلى مملكة بلجيكا.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.