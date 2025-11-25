صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن علي بن عثمان الحسني الزهراني، إبراهيم بن محمد بن حسن عياشي، أحمد بن سعد بن عواد الضبعاني الشراري، أحمد بن علي بن عامر آل جميل الشهري، أحمد بن مريع بن أحمد مداوي، أحمد بن مفلح بن صالح القويعاني البلوي، أحمد بن وحيدي بن سالم النقمي الزهراني، إياد طلال بن سعد بن مبارك الضبعاني الشراري، أحمد بن منصور بن سليمان الخمسي العطوي، بدر بن علي بن عيد الغنامي الحويطي، بسام بن حمد بن عبدالله الدغامين الحربي، بندر بن مبيريك بن صويلح القميش المطيري، تركي بن محمد بن سليمان الخيبري، تركي بن محمد بن عوض الأصلبي الحربي، جاسر بن مجيول بن بعيجان القرفي البقمي، جميل بن عيد بن سالم السعيداني العطوي، حازم بن علي بن محمد الحازمي، حسن بن علي بن حسن مسملي، حسن بن علي بن عبده حريصي، حسن بن علي بن ناصر آل نبهان، حسين بن حسن بن ضيف الله الشلوي، حسين بن سعد بن حسين الحسان الشهراني، حسين بن عبدالله بن حسن آل موسى الشهري، حسين بن محمد بن صالح الدهيمي المالكي، حمزه بن إبراهيم بن أحمد الصالحي المقعدي، حمزه بن عمر بن عبدالقادر السويني العامودي، خالد بن أحمد بن جمعان آل جمعان الزهراني، خالد بن أحمد بن سليمان السعيد، خالد بن حضيض بن مسلم الأحمدي، خالد بن سعود بن صالح الضمادي، خالد بن منصور بن إبراهيم الخياري الرشيدي، راشد بن محمد بن مفرح آل راضي الغامدي، زهير بن جعفر بن عبدالله آل خريده، زياد بن مبارك بن طاحوس الجلادين العصيمي، زكي بن فاضل بن علوي آل درويش، زيد بن أحمد بن شبيط الاسلمي الشمري، سعد بن سعيد بن سعد آل حمد الدعجاني، سعد بن علي بن أحمد غزواني، سعود بن عوض بن علي آل سعيد الحربي، سعيد بن سلطان بن علي آل فارع القحطاني، سعيد بن علي بن محمد البيشي، سعيد بن محمد بن سعيد آل ناميه الغامدي، سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن المنبهي البيشي، سلمان بن قاسم بن امشريف غزواني، سليمان بن علي بن حسن عائض، شاكر بن نازل بن فلحى شلاقي الشمري، صالح بن محمد بن هادي الشدوق المري، صالح بن ناصر بن عبدالله الشريان، طارق بن قاسم بن موسى جعفري، طارق بن على بن محمد العمري الزهراني، طلال بن خالد بن عبدالكريم الصويلح، طلال بن محمد بن عبدالله العامري الزهراني، عادل بن جمعان بن غالي القرشى، عاصم بن علي بن يحي عريشي، عبدالرحمن بن ضيف الله بن عبدالرحمن الكناني الزهراني، عبدالعزيز بن أحمد بن محمد المهناء النعيمي، عبدالعزيز بن حمود بن مصبح الحليسي الشراري، عبدالعزيز بن مثيب بن نايف الملحي السبيعي، عبدالعزيز بن مطر ين فلاح الشطيطي المطيري، عبدالله بن إبراهيم بن حسن سبعى، عبدالله بن حامد بن عبدالله الفريدي الحربي، عبدالله بن ساير بن فالح المهيمزي الرشيدي، عبدالله بن شاكر بن سالم السديري، عبدالله بن ظافر بن علي آل سلطان القحطاني، عبدالله بن عيد بن ناهي غضوري العنزي، عبدالله بن عيظه بن صالح قحزان آل صالح، عبدالله بن فيصل بن محمد سكلوع، عبدالله بن محمد بن دبسان آل مهدي القحطاني، عبدالله بن محمد بن عامر الشاعري الهلالي، عبدالله بن محمد بن علي محمد معدي، عبدالله بن مسفر بن جمعان الكناني الزهراني، عبدالله بن مقبل بن علي الاكلبي البيشي، عبدالمجيد بن يحي بن سويد شلاف، عبدالهادي بن حسن بن خزمان آل محيه القرني، عزام بن محمد بن عبدالسلام المنصوري البلوي، عزيز بن فهد بن مزلب الصلبي، علي ابن مسفر ابن علي آل زيد، علي بن حسين بن جابر آل همله القحطاني، علي بن أحمد بن منصور العسبري، علي بن حمد بن محمد صميلي، علي بن محمد بن عبدالله الشهري، علي بن محمد بن علي طميحي، عادل بن سروي بن عبدالله عسيري، عماد بن علي بن حسين الخويتم، عمر بن مبارك بن علي العمري الزهراني، عوض بن هلال بن مصلح العمري الحربي، فارس بن عبدالله بن صالح الهمامي، فارس بن مقبول بن راشد العزيزي المطيري، فايز بن محمد بن ناصر الذيابي العتيبي، فهد بن ربيع بن رغيان الهمزاني الشمري، فهد بن صالح بن سويلم السويلم، فهد بن طلعت بن عبدالرحمن الياس، فهد بن عيسى بن فهد العبود، فهد بن قابل بن عايش السويعدي، فهيد بن علي بن راشد الفهيده المري، فهيد بن مفلح بن حسن المنبهي الشهراني، فيصل بن مجادب بن صبيح المديغم الكويكبي، فيصل بن أحمد بن عبدالرحمن الرزقي القرني، فيصل بن عبدالله بن حسن آل موسى الشهري، فيصل بن عبوش بن علي البريدي الغامدي، فيصل بن علي بن عبدالله عواجي، فيصل بن فائز بن خضران حليمة العتيبي، فيصل بن مسعود بن شائع آل دلبوح القحطاني، ماجد بن عبدالوهاب بن أحمد الصفران، مازن بن علي بن عائض الحارثي، مانع بن صالح بن مانع بن عقيل آل عباس، محمد بن عواض بن عامر آل سعد الشهري، محمد بن أحمد بن خميس العمري الزهراني، محمد بن أحمد بن عبدالله الزغيبي، محمد بن صالح بن طاهر السبيعي العنزي، محمد بن عائض بن خفير آل وطيفه العمري، محمد بن عبدالله بن أحمد قارشي هزازي، محمد بن عبيد بن غازي العوفي الحربي، محمد بن علي بن شداد آل فطيح، محمد بن عواد بن فلاح الجعفري العنزي، محمد بن فالح بن عبدالله الزيد السبيعي، محمد بن فهد بن سالم ذوي مفرح الخزاعي، محمد بن معيقل بن محمد المعيقل، محمد بن منصور بن محمد آل مصلح القرني، محمد بن موسى بن يحي الريثي، محمد بن ناصر ابن محمد السرحان، مذود بن فلاح بن مذود الرماحي الشمري، مشعل بن حمد بن حمود العضياني العتيبي، مشعل بن ناصر بن حمد الشامري العجمي، مشهور بن ناصر بن محمد الحرقي القحطاني، معاذ بن نزار بن محمد الجبل، ممدوح بن فايد بن خلف تريباني الشمري، موسى بن سلمان بن غرامه الوائلي عسيري، ناصر بن غالب بن صيفي العمري الحربي، ناصر بن منصور بن عطيه المقبلي الزهراني، ناصر بن مهدي بن علي آل شريه، ناير بن عايض بن عطاالله الحربي، نايف بن دخيل الله بن عواض الثبيتي، نايف بن سالم بن صلاح الرحيمي المطيري، نايف بن علي بن حسن جماح حمدي، نايف بن محمد بن عايش الرحماني البقمي، نواف بن لافي بن جراد الدعيجا، هاني بن عتيق الله بن عواده العلاطي، وائل بن أحمد بن يحي كعبي، ياسر بن محمد بن عبدالدائم الجعفري العنزي، يحي بن علي بن ناصر عسيري، يزيد بن صبر بن مزلوه الغضوري العنزي، ابتهال بنت عزيز بن عطيه الغامدي، أبرار بنت محمد بن مرزوق الخليل، أسيل بنت جميل بن سعد زاهر السيد، أشواق بنت أحمد بن عبدالله القرني الرزقي، آلاء بنت صالح بن أحمد الخزمري الزهراني، إلهام بنت يحي بن أحمد حسيني، أمل بنت علي بن سعيد آل جرمان الشهراني، أنقال بنت سعد بن علي الكليب آل مغيره، أحلام بنت سعيد بن علي المعجب الزهراني، أحلام بنت محمد بن دوشق الناهض، أحلام بنت يحي بن ھادي المالكي، أسمى بنت حسين بن حمد عواجي، بانه بنت حسن بن علي آل يزيد النهدي، بشاير بنت سعيد بن مسعود العواجي، بشرى بنت ضيف الله بن عوام الحازمي، تالين بدر بن عليثه بن عايد العلوني الجهنى، جود بنت عبدالحكيم بن حامد أبو سماطه القرشي، جوري حسن بن محمد بن حسن عسيري، حصه عادل بن علي بن عبيد الشميلان الرشيدي، حنين بنت رامس بن محمد آل رزقان الاسمري، خلود بنت مزيد بن محمد فرجي هزازي، دلال بنت سليمان بن سفر السحيمي، دليل بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الشواي الهويمل، رحمه بنت سعد بن سعود آل سعد الغامدي، رشا بنت فهد بن عبدالرحمن الحواس، رهف بنت علي ابن عبدالرحمن آل الديواني الشهري، رهف بنت محمد بن أحمد الشقيفي عسيري، روز بنت نايف بن ناصر العلوي، ريم بنت علي بن الحسن آل عوض الشهري، ريم بنت علي بن محمد الامير، زهراء بنت عمرين بن أحمد مباركي، زهراء بنت أبوطالب بن نوري السيد، زينه بنت محمد بن تميم آل هشبل العمري، ساره بنت بندر بن مسفر الفهادي، ساندي محمد بن أحمد بن يحي موكلي، سميره بنت مهنا بن عياد المحمدي، شهد بنت سعد بن على آل حمود القحطاني، صباحه بنت صالح بن قاسم العنزي، صفوى بنت دخيل بن شعيل السلمي، عائشه بنت عبدالله بن عمده عميش، عداله بنت عبدالاله بن عبدالله مراد، فاطمه بنت احسان بن حسن هريدي، فاطمه بنت شكري بن عبدالوهاب المرزوق، فوزيه بنت عبدالرحمن بن فريج المرواني الجهني، لمياء بنت معيض بن سالم آل فهدان الغامدي، مريم بنت حمدي بن محمد الرفاعي الجهني، مزنه بنت عبدالرحمن بن عبيد السالم التميمي، موده بنت نواف بن حمدان السليمانى، نجات بنت علي بن احمد شعبين الاخرش، ندى بنت محسن بن فهاد شريهي الشمري، ندى بنت محمد بن يماني آل عريش الزهراني، نوره بنت سعد بن ناصر آل عون الشهراني، نوره بنت عبدالوهاب بن عبدالله آل الصدامي عسيري، نوره بنت عيد بن محمد الجروي القحطاني، هبه بنت عبدالرشيد بن أحمد تركستاني، هيفاء بنت محمد بن عبدالله آل عيدان، وفاء بنت عبدالله بن سعد آل محمد العسيري، وفاء بن منيف بن فرج الصيعري.