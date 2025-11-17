بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، فقد غادر ولي العهد اليوم (الإثنين) 26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
بناءً على توجيه خادم الحرمين واستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي..
ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل رسمية
17 نوفمبر 2025 - 18:51 | آخر تحديث 17 نوفمبر 2025 - 19:02
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
استمع إلى المقال
استمع
--:--
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
Based on the directive of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz, and in response to the invitation extended to Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz from the President of the United States, Donald Trump, the Crown Prince departed today (Monday), 26/5/1447 AH, corresponding to 17/11/2025 AD, heading to the United States of America for an official working visit during which he will meet with the President of the United States, Donald Trump, to discuss bilateral relations and ways to enhance them in various fields, as well as to address issues of mutual interest.