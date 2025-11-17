بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، فقد غادر ولي العهد اليوم (الإثنين) 26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.