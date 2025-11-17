ضبطت شرطة منطقة حائل بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية اليمنية محمد سالم أحمد هادي؛ لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض على مقيم تحرّش بامرأة بمنطقة حائل
17 نوفمبر 2025 - 14:20 | آخر تحديث 17 نوفمبر 2025 - 14:20
«عكاظ» (حائل)
