سجَّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بـ32.2 ملم، في سبت الجارة بمحافظة القنفذة، ضمن 7 مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجَّلت الدار البيضاء بالطائف 25.0 ملم، والركنه بالمويه 24.2 ملم، والهدا بالطائف 16.4 ملم.
ووفقاً للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجَّلت 49 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الباحة).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجَّلت 3 ملم في علقه - الزلفي، و2.7 ملم في الزلفي، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 10.6 ملم في الحسو بالحناكية، و10.2 ملم في بلدية الحسو بالحناكية، وسجلت منطقة القصيم 6 ملم في الفوارة ببريدة، و6 ملم في البطين ببريدة.
وأشار التقرير إلى تسجيل حفر الباطن بالشرقية 3.3 ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن 2.8 ملم، وسجَّلت الحدود الشمالية في رفحاء 1.2 ملم، فيما سجَّلت الباحة 2.9 ملم في بني حسن، و0.5 ملم في بلخزمر بمحافظة المندق.
The Makkah region recorded the highest rainfall amount at 32.2 mm, in Sabt Al-Jarah in the Qunfudhah governorate, among 7 regions in the Kingdom that experienced scattered rainfall. Meanwhile, Al-Dar Al-Bayda in Taif recorded 25.0 mm, Al-Raknah in Al-Muwayh recorded 24.2 mm, and Al-Hada in Taif recorded 16.4 mm.
According to the daily report from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture regarding rainfall amounts in all regions of the Kingdom; 49 hydrological and climatic monitoring stations recorded rainfall in the regions of (Riyadh, Makkah, Madinah, Qassim, Eastern Province, Northern Borders, Al-Baha) during the past 24 hours.
The report indicated that the Riyadh region recorded 3 mm in Al-Alaqah - Al-Zulfi, and 2.7 mm in Al-Zulfi, while the Madinah region recorded 10.6 mm in Al-Hassu in Al-Hunakia, and 10.2 mm in the municipality of Al-Hassu in Al-Hunakia. The Qassim region recorded 6 mm in Al-Fawarah in Buraidah, and 6 mm in Al-Batin in Buraidah.
The report noted that Hafr Al-Batin in the Eastern Province recorded 3.3 mm, and the airbase in Hafr Al-Batin recorded 2.8 mm, while the Northern Borders region in Arar recorded 1.2 mm. Meanwhile, Al-Baha recorded 2.9 mm in Bani Hassan, and 0.5 mm in Balhazmar in the Al-Mundaq governorate.