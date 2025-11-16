نقلت طائرة الإخلاء الطبي، أمس (السبت)، مواطناً حالته الطبية حرجة من مصر، لاستكمال علاجه في المملكة.

وأفادت القنصلية العامة في محافظة الإسكندرية بمصر، بأنها تابعت بالتعاون مع الجهات المعنية نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار برج العرب الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.