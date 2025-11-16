نقلت طائرة الإخلاء الطبي، أمس (السبت)، مواطناً حالته الطبية حرجة من مصر، لاستكمال علاجه في المملكة.
وأفادت القنصلية العامة في محافظة الإسكندرية بمصر، بأنها تابعت بالتعاون مع الجهات المعنية نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار برج العرب الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة.
A medical evacuation plane transported a citizen in critical condition from Egypt yesterday (Saturday) to continue his treatment in the Kingdom.
The General Consulate in Alexandria, Egypt, reported that it coordinated with the relevant authorities to transfer a citizen in critical condition from Borg El Arab International Airport via the medical evacuation plane, to continue his treatment in the Kingdom.