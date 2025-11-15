تلقى استشاري جراحة الكلى والمسالك عند الأطفال الدكتور خالد بن عبدالوهاب الضبعان شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نظير جهوده المخلصة، وعطائه المتميز في أداء مهمات عمله، وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن والمواطن.
تلقى استشاري جراحة الكلى والمسالك عند الأطفال الدكتور خالد بن عبدالوهاب الضبعان شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نظير جهوده المخلصة، وعطائه المتميز في أداء مهمات عمله، وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن والمواطن.
The pediatric kidney and urinary tract surgery consultant, Dr. Khalid bin Abdulwahab Al-Dabaan, received a certificate of appreciation from the Emir of Asir Region, Prince Turki bin Talal, in recognition of his sincere efforts and outstanding contributions in performing his duties, as well as his prominent contributions to serving the nation and its citizens.