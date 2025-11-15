تلقى استشاري جراحة الكلى والمسالك عند الأطفال الدكتور خالد بن عبدالوهاب الضبعان شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نظير جهوده المخلصة، وعطائه المتميز في أداء مهمات عمله، وإسهاماته البارزة في خدمة الوطن والمواطن.