سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بـ58,6 ملم، في القضيمة بمحافظة رابغ، ضمن 8 مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، وسجلت المدينة الرياضية في جدة 57،8 ملم، وثول بجدة 51,0 ملم، وطريق المدينة بثول - جدة 41,2 ملم، وجامعة الملك عبدالله بجدة 41،0 ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت 107 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الـ24 الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة المدينة المنورة سجلّت 56,0 ملم في أم ذيان ببدر، و48،8 ملم في الفقرة بالمدينة، و37،6 ملم في آبار الماشي بالمدينة، و28,2 ملم في القاحة ببدر، و24,8 ملم في الثمد بخيبر، و23,0 في حي العدوة ببدر، فيما سجّلت منطقة حائل، 16,5 ملم في حائل، و14,2 ملم في عقدة بحائل، و8,4 ملم في مطار حائل، و7,4 ملم في كل من الشنان، وحي المدائن بحائل، وسجّلت منطقة عسير 16,5 ملم في بني عمرو بالنماص، و2,0 ملم في وادي زيد بالنماص.
وأشار التقرير إلى تسجيل بلخزم في المندق بالباحة 13,9 ملم، وشدا بالمخواة 5,8 ملم، وبلجرشي 2,2 ملم، وسجّلت الحدود الشمالية 2,9 ملم في مطار رفحاء، و1,9 ملم في عرعر، بينما سجّلت القصيم 7,2 ملم في عقلة الصقور، و2,8 ملم في قبة بالأسياح، و2,7 في شري ببريدة، 2,1 ملم في البتراء بالنبهانية، وسجّلت الجوف 0,6 ملم في نادك الزراعية بطبرجل.
The Makkah region recorded the highest rainfall amount at 58.6 mm in Al-Qudaymah in the Rabigh governorate, among 8 regions in the Kingdom that experienced scattered rainfall. The Sports City in Jeddah recorded 57.8 mm, Thuwal in Jeddah 51.0 mm, the Madinah-Thuwal road 41.2 mm, and King Abdullah University in Jeddah 41.0 mm.
According to the daily report from the Ministry of Environment, Water, and Agriculture regarding rainfall amounts in all regions of the Kingdom; 107 hydrological and meteorological monitoring stations recorded rainfall in the regions of (Makkah, Madinah, Al-Qassim, Asir, Ha'il, Northern Borders, Al-Baha, and Al-Jouf) over the past 24 hours.
The report indicated that the Madinah region recorded 56.0 mm in Um Dhiayan in Badr, 48.8 mm in Al-Faqrah in the city, 37.6 mm in Al-Mashi wells in the city, 28.2 mm in Al-Qaha in Badr, 24.8 mm in Al-Thamad in Khaybar, and 23.0 mm in Al-Adwah neighborhood in Badr. Meanwhile, the Ha'il region recorded 16.5 mm in Ha'il, 14.2 mm in 'Aqdah in Ha'il, 8.4 mm at Ha'il Airport, and 7.4 mm in both Al-Shanan and Al-Mada'in neighborhoods in Ha'il. The Asir region recorded 16.5 mm in Bani Amr in Namas, and 2.0 mm in Wadi Zaid in Namas.
The report noted that Balhazm in Al-Mundaq in Al-Baha recorded 13.9 mm, Shada in Al-Mukhwah 5.8 mm, and Baljurashi 2.2 mm. The Northern Borders recorded 2.9 mm at Rafha Airport and 1.9 mm in Arar, while Al-Qassim recorded 7.2 mm in 'Aqilat Al-Suqour, 2.8 mm in Quba in Al-Asyah, 2.7 mm in Shari in Buraidah, and 2.1 mm in Al-Batra in Al-Nabhaniyah. Al-Jouf recorded 0.6 mm at the agricultural Nadec in Tabarjal.