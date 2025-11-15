سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات الأمطار بـ58,6 ملم، في القضيمة بمحافظة رابغ، ضمن 8 مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، وسجلت المدينة الرياضية في جدة 57،8 ملم، وثول بجدة 51,0 ملم، وطريق المدينة بثول - جدة 41,2 ملم، وجامعة الملك عبدالله بجدة 41،0 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت 107 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الساعات الـ24 الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة المدينة المنورة سجلّت 56,0 ملم في أم ذيان ببدر، و48،8 ملم في الفقرة بالمدينة، و37،6 ملم في آبار الماشي بالمدينة، و28,2 ملم في القاحة ببدر، و24,8 ملم في الثمد بخيبر، و23,0 في حي العدوة ببدر، فيما سجّلت منطقة حائل، 16,5 ملم في حائل، و14,2 ملم في عقدة بحائل، و8,4 ملم في مطار حائل، و7,4 ملم في كل من الشنان، وحي المدائن بحائل، وسجّلت منطقة عسير 16,5 ملم في بني عمرو بالنماص، و2,0 ملم في وادي زيد بالنماص.

وأشار التقرير إلى تسجيل بلخزم في المندق بالباحة 13,9 ملم، وشدا بالمخواة 5,8 ملم، وبلجرشي 2,2 ملم، وسجّلت الحدود الشمالية 2,9 ملم في مطار رفحاء، و1,9 ملم في عرعر، بينما سجّلت القصيم 7,2 ملم في عقلة الصقور، و2,8 ملم في قبة بالأسياح، و2,7 في شري ببريدة، 2,1 ملم في البتراء بالنبهانية، وسجّلت الجوف 0,6 ملم في نادك الزراعية بطبرجل.