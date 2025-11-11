جدة: القبض على شخص لاعتدائه على آخر ومضايقة المارة
11 نوفمبر 2025 - 23:22
|
آخر تحديث 11 نوفمبر 2025 - 23:22
«عكاظ» (جدة)
قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر ويضايق المارة في مكان عام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
The security patrols in Jeddah Province arrested a person who appeared in a video content assaulting another and harassing passersby in a public place. He was detained, and legal procedures were taken against him, and he was referred to the Public Prosecution.