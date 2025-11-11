قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر ويضايق المارة في مكان عام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.