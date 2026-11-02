نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب كثيف على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والعديد؛ مما تسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وهطول أمطار خفيفة على حفر الباطن يصاحبها هبوب رياح نشطة؛ مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساء.