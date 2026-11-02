أصدرت هيئة الإحصاء نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد للعام 2026م، وأظهرت أن 99.6% من الأفراد في الفئة العمرية (15 – 74 سنة) يستخدمون الإنترنت، إذ بلغت النسبة لدى الذكور السعوديين 99.8%، مقابل 99.5% لدى الإناث السعوديات.

وسجّلت الفئة العمرية (15–24 سنة) أعلى نسبة استخدام للإنترنت بين الفئات العمرية، بلغت 99.9% من إجمالي أفرادها.

وبيّنت النتائج أن 99.3% من الأفراد يستخدمون الإنترنت في المسكن، فيما يستخدمه 98.0% منهم مرة واحدة على الأقل يوميًا، وعلى مستوى الأجهزة المستخدمة للوصول إلى الإنترنت، بلغت نسبة مستخدمي الهاتف المتنقل 98.4%، مقابل 13.9% للحاسوب المحمول، و12.3% للحاسوب اللوحي.

وجاءت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي في مقدمة مجالات استخدام الإنترنت بنسبة 99.7% من إجمالي مستخدميه، وبنسبة متساوية بين الذكور والإناث، تلاها الحصول على معلومات عن السلع والخدمات بنسبة 65.4%. كما أظهرت النتائج أن 87.8% من مستخدمي الإنترنت يشاهدون محتوى الفيديو عبره، و55.2% يستمعون إلى محتوى صوتي، فيما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت لممارسة الألعاب 19.4%.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية، بلغت نسبة الأفراد الذين ينفذون خدمات حكومية عبر الإنترنت 98.4%، وبلغت النسبة لدى السعوديين 98.6%، بواقع 98.9% للذكور، مقابل 98.4% للإناث.

وجاء الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية في مقدّمة الخدمات المستخدمة بنسبة 89.0% من إجمالي الأفراد الذين ينفذون خدمات حكومية عبر الإنترنت.

وعلى مستوى التجارة الإلكترونية، بلغت نسبة الأفراد الذين يشترون السلع والخدمات عبر الإنترنت 74.5% من إجمالي مستخدميه، فيما بلغت النسبة لدى السعوديين 84.9%، بواقع 86.8% للإناث السعوديات، مقابل 83.1% للذكور السعوديين. وتصدّرت الملابس والأحذية والسلع الرياضية والمنزلية وغيرها قائمة المشتريات بنسبة 85.2%، تلتها الأغذية والمواد التموينية أو التبغ بنسبة 54.4%، فيما بلغت نسبة شراء الكتب والمجلات والصحف 22.8%.