شهد أمراء مناطق المملكة انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم، لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وأكدوا أن المسابقة تُعدّ إحدى أهم المبادرات لما تحمله من رؤية عميقة في ترسيخ الوازع الديني والأخلاقي، وتوثيق الصلة بكتاب الله تلاوةً وحفظاً وتدبراً، وتجسّد جهود الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- في العناية بالقرآن الكريم ورعاية حفظته، وتجسّد أيضاً العناية بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ورعاية أهل القرآن نهجاً راسخاً في المملكة، يحظى بدعم واهتمام القيادة، إيماناً بأثر كتاب الله في بناء الإنسان وتعزيز القيم وصلاح المجتمع.

وتهدف المسابقة، التي تنظمها وزارة الداخلية، إلى تشجيع منسوبي ومنسوبات الوزارة وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته والارتباط بهديه، انطلاقاً من نهج المملكة في خدمة القرآن الكريم، ودعم المبادرات والمشاريع المعنية بحفظه وتعليمه ونشره وتشجيع أهله. وتأتي المسابقة وفاءً لجهود الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي قاد وزارة الداخلية سنواتٍ طويلةً، وعُرف بعنايته بكتاب الله وحرصه على دعم البرامج التي تعزز حفظه والعناية بأهله، إيماناً منه بأن القرآن الكريم أساساً لبناء الإنسان الصالح، ودعامةً مهمةً لتعزيز الأمن الفكري والاستقامة السلوكية في المجتمع.