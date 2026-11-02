نفّذت قيادة القوات المشتركة للتحالف، صباح أمس، عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية التي تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية في تنفيذ اعتداءاتها المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة، وتهديد أمنهما وخطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، أن العملية جاءت إثر استمرار الاعتداءات الحوثية المتعمدة والممنهجة، وثبوت تسخير المليشيا المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية، خصوصاً الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما يؤكد توظيفها تلك المصادر لخدمة أنشطتها العدائية. وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع سلوك المليشيا ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم مجهودها الحربي، مشدّداً على ضرورة وقف جميع العمليات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، وإلا فإن المليشيا ستتحمّل نتائج سلوكها العدائي.