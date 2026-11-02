توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على والجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.