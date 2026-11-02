تحولت أجواء الاحتفال بعيد الهالوين في أحد أحياء مدينة دالاس الأمريكية إلى مشهد من الفوضى والذعر، بعدما شهدت المنطقة 3 حوادث إطلاق نار منفصلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وسط تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الوقائع مرتبطة ببعضها.

وقالت شرطة دالاس، في بيان صدر الأحد، إن حوادث إطلاق النار وقعت في حي ديب إيلوم بولاية تكساس، فيما لا تزال دوافعها غير معروفة.

من جانبه، أكد قائد شرطة دالاس، دانيال كومو، أن المحققين يعملون على كشف ملابسات الحوادث وتحديد طبيعة العلاقة المحتملة بينها، مشيرا إلى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية التحقيقات، دون الكشف عن أعدادهم أو التهم التي قد توجه إليهم.

وأوضح كومو أن الحوادث وقعت في مواقع متفرقة داخل منطقة واسعة، لافتا إلى أن الشرطة تستجوب بعض الموقوفين، بالتزامن مع مواصلة التحقيقات لتحديد مدى ارتباطهم بوقائع إطلاق النار.