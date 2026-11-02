أكد رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ أن سيئول ستضاعف إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بحلول عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 16 مليار دولار.

وقال ميونغ في خطاب الميزانية السنوي أمام البرلمان اليوم: «سنخصص 21,3 تريليون وون (16 مليار دولار) لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الكبرى الثلاثة، بالإضافة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمبلغ يقارب ضعف ما تم تخصيصه هذا العام».

وأضاف «سنقوم باستثمارات جريئة في الذكاء الاصطناعي ومحركات النمو المستقبلية، من أجل تعزيز إمكانات النمو في اقتصادنا، وهو ما يمثل ركيزة قوته الاقتصادية».

وأشار إلى أن الحكومة ستستثمر 4,7 تريليونات وون لدعم مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي الرائدة بهدف تحقيق أداء يتصدر المستويات العالمية لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، والذي يُعدّ أصلًا إستراتيجيًا وطنيًا.

وقدّم هذا المقترح في خطاب استعرض خطط إنفاق حكومته لعام 2027، وتبلغ الميزانية المقترحة 821 تريليون وون، بزيادة 12,8% عن العام الحالي، ما يجعلها أكبر مقترح ميزانية على الإطلاق.

ويحتاج لي الآن إلى أن يقر البرلمان مقترح الميزانية، وهو أمر مرجح بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه.