ضبط 46.7 كيلوغرامًا من الكوكايين بحوزة مسافر قادم من غانا في مطار بيروت

أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين بلغت 46.7 كيلوغرامًا، كانت مخبأة داخل أمتعة مسافر قادم من غانا، في عملية وصفها الأمن العام بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ مطار رفيق الحريري الدولي،

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن العملية نُفذت ليل السبت، بالتنسيق مع الجمارك، وأسفرت عن ضبط الشحنة بحوزة مسافر سوري وصل إلى بيروت من العاصمة الغانية أكرا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط.

وأوضح المكتب الإعلامي للأمن العام، في بيان، أن عمليات التفتيش كشفت عن 40 عبوة تحتوي على مادة الكوكايين، جرى إخفاؤها داخل أمتعة المسافر بأسلوب احترافي، إلى جانب ضبط أجهزة تعقب إلكترونية يُشتبه في استخدامها ضمن عملية التهريب.

وأضاف البيان أنه جرى توقيف المسافر والتحفظ على المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات العملية، وتحديد الجهات التي كانت ستتسلم الشحنة، وتعقب بقية المتورطين في الشبكة.