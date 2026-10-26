تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان أرمان إساجالييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة ماديار مينيلبيكوف.