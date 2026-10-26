بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصين شي جين بينغ في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة باتشن بمنطقة شيتسانغ.

وقال الملك في برقيته: «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في محافظة باتشن بمنطقة شيتسانغ جنوب غربي جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادقاً المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الصين شي جين بينغ في ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة باتشن بمنطقة شيتسانغ.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في محافظة باتشن بمنطقة شيتسانغ جنوب غربي جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادقاً المواساة، متمنياً عودة المفقودين لذويهم سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».