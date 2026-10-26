أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، دامير بوريتش، جاهزية فريقه لمواجهة الفيصلي، غداً (الثلاثاء)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن منافسات الدوري، مشيراً إلى تطلع الفريق لخوض المواجهة واستعادة الحضور الجماهيري في مدرجات ملعبه.



وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في مقر النادي: «عدنا بالأمس من رحلة تبوك الشاقة، عقب مواجهة نيوم في الجولة الماضية، ونعمل اليوم على متابعة الحالة البدنية لجميع اللاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي».



وأضاف: «نتمنى حضوراً جماهيرياً في مباراة الفيصلي، فقد مضت فترة طويلة منذ آخر مباراة خضناها على أرضنا في أبها، ونحن متشوقون لرؤية جماهيرنا في المدرجات». وأكد أن الفريق ينتظر مواجهة الفيصلي منذ فترة، مشدداً على أهمية المباراة وتركيز الجميع على تحقيق نتيجة إيجابية.



وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة لأبها، الذي يتذيل ترتيب الدوري برصيد نقطتين من 9 مباريات، في ظل سلسلة من التعثرات التي وضعت الفريق أمام حاجة ملحّة إلى حصد النقاط وتحسين موقعه في سلم الترتيب. وتتطلع جماهير أبها إلى ظهور أكثر تنظيماً وانضباطاً، والقدرة على مجاراة المنافسين وتجنب الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان العديد من النقاط.