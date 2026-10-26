وافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تغيير مسمى نادي الجواء إلى «نادي رياض الخبراء»، بموجب قرار صدر بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استناداً إلى ما أقرّته الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها بتاريخ 21 سبتمبر الماضي.



وأعلن النادي الخبر مهنئاً أهالي رياض الخبراء ومحبيه، ومؤكداً أن المسمى الجديد يجسّد اعتزازه باسم المحافظة وهويتها، ويفتح فصلاً جديداً من الطموح نحو تحقيق الإنجازات.



وتُعدّ رياض الخبراء إحدى محافظات منطقة القصيم، ويمثّل اعتماد اسمها مسمىً للنادي محطةً بارزةً في مسيرته، وسط تطلعات أبنائه ومحبيه إلى حضور رياضي يواكب طموحاتهم.