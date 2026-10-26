أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، اليوم (الاثنين)، اكتمال برنامج مباريات البطولة، وتأكيد مواعيد انطلاق جميع المباريات والملاعب المستضيفة، استعداداً لانطلاق المنافسات في المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.



وتستضيف المملكة للمرة الأولى نهائيات كأس آسيا، في نسختها التاسعة عشرة، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس في 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في الرياض وجدة والخبر.



وتنطلق البطولة (الخميس) 7 يناير، بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، الذي يتسع لنحو 72 ألف متفرج.



وتستمر منافسات دور المجموعات حتى 20 يناير، على أن ينطلق دور الـ16 في 22 يناير، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير، والدور نصف النهائي يومي 1 و2 فبراير.



وتختتم منافسات البطولة يوم 5 فبراير بالمباراة النهائية، التي تقام عند الثامنة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، لتتويج بطل النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا.



وروعي في إعداد البرنامج النهائي وتوزيع المباريات على الملاعب ومواعيد انطلاقها المتطلبات التنظيمية والتجارية ومتطلبات البث، إلى جانب الترتيبات المحلية الهادفة إلى تعزيز الحضور الجماهيري وتقديم تجربة متكاملة للمشجعين.



وتحتضن ثمانية ملاعب موزعة على المدن الثلاث مباريات البطولة الـ51، بواقع خمسة ملاعب في الرياض، وملعبين في جدة، وملعب واحد في الخبر، فيما اعتمدت جميع مواعيد المباريات وفق التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.