كشف باحثون عن ارتباط فايروس بحري معروف بإصابته للحيوانات المائية بمرض عيني ناشئ لدى البشر، في اكتشاف يثير مخاوف من تأثيرات قد تصل إلى تدهور الرؤية وفقدان البصر إذا لم تُشخَّص الحالة وتُعالج مبكراً.

وجاءت النتائج ضمن دراسة علمية شارك فيها علماء من الصين وأستراليا وسنغافورة، ركزت على فهم أسباب مرض عيني ظل مصدره غير واضح لسنوات رغم تزايد الحالات المسجلة بين المرضى.

وأظهرت الدراسة وجود صلة بين فايروس (CMNV) وحالة مرضية تصيب الجزء الأمامي من العين، وتتسبب في نوبات متكررة من الالتهاب، مصحوبة بارتفاع مستمر في ضغط العين، وهو عامل يُعد من أبرز مسببات تلف العصب البصري وضعف الإبصار.

وبحسب الباحثين، فإن المرض المعروف اختصاراً بـ(POH-VAU) كان يطرح تساؤلات طبية عديدة بسبب غموض مسبباته، ما دفع الفريق العلمي إلى تحليل عينات مرضى بحثاً عن عامل مشترك قد يفسر ظهور الأعراض. وأسفرت الفحوص عن رصد آثار للفايروس داخل أنسجة العين، إلى جانب مؤشرات مناعية لدى المصابين أظهرت تعرضهم السابق للعدوى، ما عزز فرضية ارتباط الفايروس بالحالة المرضية المكتشفة.

وشملت الدراسة 70 مريضاً، الأمر الذي وفّر للباحثين بيانات مهمة ساعدت على تتبع أنماط الإصابة والعوامل التي قد تزيد احتمالات انتقال العدوى إلى البشر. كما أظهرت النتائج أن أكثر مصادر التعرض شيوعاً تمثلت في التعامل المباشر مع الكائنات المائية من دون وسائل وقاية، مثل تنظيف الأسماك والقشريات وتجهيزها، فضلاً عن استهلاك المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهية جيداً.

ولفت الباحثون إلى أن هذين العاملين شكلا معاً نحو 71.4% من الحالات التي خضعت للدراسة، فيما تبين أن تكرار التعرض للبيئة المائية الملوثة أو زيادة شدته يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالفيروس.

ويكتسب الاكتشاف أهمية خاصة لأنه يسلط الضوء على احتمال انتقال فايروسات من الكائنات المائية إلى الإنسان، في وقت انصب فيه الاهتمام العالمي خلال السنوات الماضية على الفايروسات القادمة من الطيور والثدييات.

ودعا الباحثون إلى اتخاذ تدابير وقائية عند التعامل مع الأسماك والمأكولات البحرية؛ تشمل استخدام القفازات وغسل اليدين جيداً وتجنُّب تناول المنتجات البحرية النيئة، إضافة إلى مراجعة طبيب العيون فور ظهور أعراض مثل احمرار العين أو الألم أو تشوش الرؤية أو تكرار الالتهابات، لتفادي مضاعفات قد يصعب علاجها لاحقاً.