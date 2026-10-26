أنهى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم (الاثنين)، تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، دون الكشف عن أسباب القرار أو الإعلان عن اسم من سيتولى رئاسة الجهاز بصورة دائمةً.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن الزيدي قرر إنهاء مهام الشطري، فيما أوضحت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أكتوبر الجاري، استناداً إلى توجيه من الزيدي للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.



ولم توضح السلطات العراقية حتى الآن دوافع إنهاء التكليف، كما لم تعلن عن خليفة دائماً للشطري في قيادة الجهاز.



ويعد الشطري من أبرز المسؤولين الأمنيين في العراق، وينحدر من محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وشغل عدداً من المناصب الأمنية والاستخباراتية، من بينها المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عام 2021، ثم رئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي، قبل انتقاله إلى مستشارية الأمن القومي في يوليو 2023.



وفي ديسمبر 2024، كلّفه رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، خلفاً لرائد جوحي.