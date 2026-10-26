تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من نظيره البرازيلي ماورو فييرا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.