تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر للعام 2026م، من انتزاع (932) لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها (62) لغماً مضاداً للدبابات، و(854) ذخيرةً غير منفجرة و(16) عبوةً ناسفةً.

ونزع فريق «مسام» في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ذخيرةً واحدةً غير منفجرة، و(241) ذخيرةً غير منفجرة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وأربعة ألغام مضادة للدبابات و(24) ذخيرةً غير منفجرة و(12) عبوةً ناسفةً في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي محافظة لحج نزع الفريق ست ذخائر غير منفجرة بمديرية العند، و(15) لغماً مضاداً للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية المضاربة ورأس العارة، وذخيرةً واحدةً غير منفجرة في مديرية تبن، وفي محافظة مأرب نزع ذخيرةً واحدةً غير منفجرة بمديرية رغوان، و(43) لغماً مضاداً للدبابات و(350) ذخيرةً غير منفجرة وأربع عبوات ناسفة بمديرية مأرب.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر أكتوبر حتى الآن إلى (4.474) لغماً، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (597,963) لغماً، بعد أن زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية عشوائيّاً في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياةٍ كريمةٍ وآمنةٍ.