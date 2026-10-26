بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئةً، لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئةً، لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.