أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نجاح تركيب وتشغيل محطتين لمشروع «LaserSETI» العالمي في منارة العلا، لتعزيز حضور المحافظة ضمن شبكات الرصد الفلكي الدولية، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية في دعم البحث العلمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية العلا ورؤية السعودية 2030.

ويعتمد المشروع على شبكة دولية ترصد السماء باستمرار لاكتشاف الظواهر الضوئية العابرة، بما فيها الومضات والتغيرات النادرة والإشارات الليزرية المحتملة، وتتيح مقارنة البيانات المجمعة من مواقع متعددة لدعم التحليل العلمي ودراسة الظواهر التي يصعب رصدها من موقع واحد.

وبتشغيل المحطتين، أصبحت العلا أول موقع في آسيا وخامس مرصد تشغيلي ضمن الشبكة، إلى جانب مواقع في كاليفورنيا وهاواي وأريزونا وبورتوريكو.

واجتازت المحطتان مرحلة التشغيل الأولي في 19 أغسطس 2026، وتعملان بكامل طاقتهما لجمع بيانات الرصد بصورة مستمرة، وتحليلها بالتعاون مع فريق المشروع، دعماً للدراسات العلمية والبحوث المستقبلية.

وتقع المنارة شمال العلا، حيث يتميز موقعها بسماء مظلمة ومستويات منخفضة من التلوث الضوئي، مما يوفر ظروفاً ملائمة للرصد الفلكي.