حققت المملكة تقدّماً في تصنيف إجمالي شهادات نظم الإدارة، إذ صعدت إلى المرتبة الـ14 عالمياً في 2025م، مقارنةً بالمرتبة الـ21 في 2024م، وفق إحصاءات المنتدى الدولي للاعتماد (IAF CertSearch).

وارتفع عدد الشهادات الصادرة في المملكة إلى 29913 شهادة، مقابل 20489 شهادة في العام السابق، بزيادة قدرها 9424 شهادة، ونمو بلغ 46%، ضمن مسح شمل أكثر من 190 دولة.

وشملت الإحصاءات 16 مجالاً، أبرزها إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والصحة والسلامة المهنية، وأمن المعلومات، وسلامة الغذاء، وإدارة الطاقة واستمرارية الأعمال. ويعكس هذا النمو توسع تبنّي المنشآت للمواصفات الدولية، بما يعزّز الأداء المؤسسي وتنافسية المنشآت الوطنية، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُعد المركز السعودي للاعتماد الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد جهات منح الشهادات، وقد اعتمد أكثر من 115 جهة، تتولى إصدار شهادات نظم الإدارة في مختلف القطاعات.