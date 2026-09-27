حصدت العُلا الجائزة الذهبية ضمن فئة السياحة المسؤولة ذات الأثر الإيجابي على الطبيعة، في جوائز المركز الدولي للسياحة المسؤولة 2026م؛ تقديراً لنهجها الذي يضع الطبيعة في صميم التنمية السياحية، ويحافظ على النظم البيئية.

ويأتي التكريم بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة، ويعكس جهود العُلا في تطوير سياحة مسؤولة ومستدامة. وخصصت أكثر من نصف مساحتها البالغة نحو 22,561 كيلومتراً مربعاً محمياتٍ طبيعيةً، إلى جانب زراعة أكثر من 500 ألف شجرة محلية، وإطلاق أكثر من 1,500 حيوان في البرية. كما شملت جهود استعادة النظم البيئية إعادة تأهيل أكثر من 74 ألف هكتار في محمية شرعان الطبيعية، ودعم النباتات المحلية والموائل الصحراوية والواحات. وتحتضن العُلا أكثر من 500 نوع موثق من النباتات، إلى جانب مواقع تراثية، أبرزها الحِجر، أول موقع سعودي مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.