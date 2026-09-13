نموذج عالمي

في إدارة الحشود

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلقت السعودية مبادرات عدة لتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في تهيئة البنية التحتية وتحسين المرافق والخدمات بكل أشكالها، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا في جميع المجالات التي تعمل على توفير جميع سبل الراحة بما يلبي حاجات الأعداد المتوقعة من الحجاج والمعتمرين ويحقق تطلعاتهم.

خطط أمنية ووقائية وخدمية

بفضل الرعاية الكريمة والمتابعة الدقيقة لخطط الحج، حقق حج العام الماضي نجاحاً لافتاً. وأكد خادم الحرمين أن نجاح موسم الحج، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، يعود إلى الجهود المميّزة التي بذلها الجميع، بجانب ما جرى اعتماده من خطط أمنية ووقائية وتنظيمية وخدمية متكاملة الإعداد والتنفيذ. مما مكّن ضيوف الرحمن من تأدية نسكهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة والأمن والإيمان.

30 مليون معتمر في 2030في إطار خطة المملكة لاستيعاب 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، عملت وزارة الحج والعمرة على الارتقاء بالخدمات المقدّمة للحجاج والمعتمرين، وكذلك مهارات العاملين في الخدمة الميدانية لضمان خدمات مميّزة للحجاج، واعتماد برامج تدريبية مميّزة وفاعلة، إضافة إلى تطوير أعمال مهنة الطوافة، وحج الداخل باستخدام أحدث وسائل التقنية والعمل على أن يكون الحج سهلاً وميسراً من خلال التقنية المقدّمة، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ لتيسير أداء الزوّار لمناسكهم، وتوحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره في خدمة ضيوف الرحمن.

توظيف الذكاء الاصطناعي

أثمرت توجيهات الملك سلمان في توظيف وزارة الحج والعمرة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات وتحويل البيانات إلى رؤى وتنبؤات تدعم التخطيط وصنع القرار، إلى جانب تقديم الحلول الذكية وإدارة الحركة والتفويج بما أسهم في تيسير رحلة الحاج والمعتمر والارتقاء بتجربته، في ظل ما توليه القيادة من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتعمل الوزارة على تعظيم القيمة الإستراتيجية للبيانات من خلال التحليلات المتقدّمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي واكتشاف الأنماط، وإجراء الدراسات المرتبطة باتجاهات الحج والعمرة، وسلوكيات ضيوف الرحمن وتفضيلاتهم، والعرض والطلب، إلى جانب توظيف التحليلات التنبؤية في توقع مواعيد الوصول والمغادرة وفترات الإقامة واتجاهاتها؛ بما يدعم التخطيط والاستعداد المبكر وصنع القرار.

قدمت وزارة الحج والعمرة خدمة «المطوف الرقمي» عبر تطبيق «نسك»، بوصفها رفيقاً ذكياً يرافق ضيف الرحمن أثناء أداء النسك؛ إذ توظف الذكاء الاصطناعي المكاني لفهم موقعه وحركته وسياق رحلته لحظياً، وتوجيهه إلى المسارات والطوابق الأنسب، واحتساب أشواط الطواف والسعي آلياً، إلى جانب عرض الإرشادات والأدعية المناسبة لكل مرحلة، إذ سجلت الخدمة أكثر من مليوني استخدام خلال شهر واحد، فيما أكمل عبرها أكثر من 1.4 مليون مستفيد رحلة الطواف والسعي رقمياً.

تثبت السعودية في كل موسم حج أنها نموذج عالمي فريد في إدارة الحشود من خلال الإشراف على خدمة وتنظيم مئات الآلاف من الحجاج، وما كان لهذه الجهود في إدارة الحشود أن تنجح لولا الدعم والمتابعة الحثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لجميع القطاعات التي تفانت في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتظهر النجاحات في إدارة الحشود مستوى التنسيق المبهر بين مختلف قطاعات الدولة وفق خطة محكمة يتم وضعها على مدى العام، بهدف المحافظة على أمن وطمأنينة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين وقد أتموا حجهم بكل يسر وسهولة.

وتتحدث وسائل الإعلام الدولية والإسلامية والعربية عن السعودية كنموذج فريد في إدارة الحشود، وهي تتابع المستوى الدقيق في تنفيذ الخطط في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، وكيفية الجمع بين الجوانب الأمنية والصحية وتأمين متطلبات الحجاج الضرورية أثناء تنقلهم بيسر وسهولة، بل وتشير هذه الوسائل الإعلامية إلى ما يحظى به الحجاج من رعاية واهتمام طوال إقامتهم في السعودية حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

إدارة حركة الحجاج والتفويج

في الجانب التشغيلي، وظّفت الوزارة الخوارزميات المتقدّمة في إدارة حركة الحجاج والتفويج، وتحليل حركة الحشود والتنبؤ بأوقات الذروة، إلى جانب تحليل حركة الحافلات وتحسين مسارات النقل بين المشاعر المقدسة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الحركة والتنقل، ودعم القرارات التشغيلية خلال الموسم.

وعلى مستوى الخدمات المقدّمة مباشرة لضيوف الرحمن، تمثل خدمة «نسك AI» أحد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ توفر المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وتجيب عن الاستفسارات والأسئلة، مع دعم أكثر من 180 لغة، وإتاحة التفاعل الصوتي، وقد استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من مليوني مستخدم، منهم 393 ألفاً خلال الشهر الماضي فقط.