السفر تجربة ممتعة ومليئة بالحماس يعيشها المسافر، لكنها قد تتحوّل إلى تجربة مرهقة وذكرى أليمة، إذا لم يكن على دراية بالأخطاء التي قد يقع فيها بعض المسافرين، وقد تكون سبباً في إيقافهم أو إصابتهم أو حدوث مكروه لهم. وتظل قواعد و«إتيكيت» وآداب السفر ضرورة، فما هو معتاد فعله في بعض البلدان قد يكون غير لائق في بلاد أخرى، لذلك ينصح المختصون في مجال السفر بتجنّب ارتكاب بعض المحظورات في السفر التي قد تحوّل المتعة إلى معاناة، أبرزها إهمال جواز السفر أو ارتداء المجوهرات والساعات الثمينة التي قد تغري اللصوص والمتربصين.

أخفِ ساعاتك وهواتفك!

يشير خبير السفر ومالك إحدى وكالات السفر أحمد الزهراني إلى أن لكل دولة ثقافة وجوانب يجب على المسافر الوعي بها قبل السفر، إضافة إلى مساحة حرية يجب عدم تجاوزها، ففي جميع دول العالم يجب تجنب الظهور بمظهر الثراء وإبراز الساعات والمجوهرات الثمينة والغالية، التي قد تكون مطمعاً لضعاف النفوس، إضافة إلى حمل الأموال بشكل مبالغ فيه ولافت للنظر، وهو ما يقع فيه البعض بجهل. يقول الزهراني: «نحذّر دوماً من الاستعراض أو السلوكيات الخاطئة، ومنها استعراض أجهزة اتصال حديثة باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه في الأماكن العامة، فأنت لا تعرف أبداً أي نوع من الأشخاص من حولك وما نواياهم، والغريب أن البعض يحمل أكثر من جهاز محمول في يده، مما يلفت الانتباه إليه».

قرقعة أدوات الطعام

أحمد الحربي، مالك وكالة سفر، يرى أن من أبرز الأخطاء التي لا ينتبه إليها المسافر عدم احترام المساحة الشخصية للشعوب الأخرى، إذ إن بعض السلوكيات يرونها خاطئة، وفيها تعدٍّ على مساحاتهم الشخصية، وأبرزها الرقص الجماعي، ورفع صوت الموسيقى، أو الحديث عند الأكل بصوت عالٍ، إضافة إلى إحداث قرقعة بأدوات الطعام، وهي سلوكيات يعدّها البعض مرفوضة وتعدياً على مساحتهم الشخصية. وأضاف الحربي، أن استخدام الهواتف اللوحية والذكية بإهمال في بعض الدول التي تشهد نشاطاً كبيراً لسرقة الهواتف، في الوقت الذي يتربص فيه لصوص يستخدمون الدراجات كهربائية أو السكوترات لخطفها من يد السائح أثناء سيره أو وقوفه، وقد يعرّضه للخطر، وقد شهدت بعض الدول حوادث طعن وقتل عند منع اللص من تنفيذ جريمته.

ويؤكد الحربي أن من بين الأخطاء التي يقع فيها بعض المسافرين ترك الحقائب دون مراقبة، أو إهمال حمل الحقيبة الشخصية أو المحفظة، أو تركها على الطاولة في الأماكن العامة، أو تعليقها خلف كراسي الجلوس، مما يعرّضها للسرقة في لمح البصر. وبيّن أن البعض تجده يتوقف لدى فناني الاستعراض في الطرقات العامة في دول عدة، وفي الزحام من له نوايا السرقة والنصب على السياح، وهؤلاء يعرفون بنصابي الشوارع، يستخدمون ألعاب الخفة أو الاستعراضات لأجل النشل دون أن يتنبه لهم السائح.

استخدموا البطاقات المصرفية

خبيرة السفر نجلاء جان، ترى أن من الضروريات في السفر احترام القوانين المحلية والقواعد المعمول بها في البلد المضيف، وتجنب الأفعال المخالفة، ومحاولة معرفة الكثير عن الثقافة المحلية لتلك الدول، ومعرفة العادات والتقاليد وأساسيات اللغة لتسهيل التعامل مع السكان. ونبّهت إلى ضرورة الحفاظ على المقتنيات وعدم إهمالها أو لفت الأنظار إليها بالاستعراض بها، فليس من المناسب حمل مبالغ مالية كبيرة أو كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات عند السفر، وضرورة الاعتماد على بطاقات الائتمان البنكية، مع تخصيص مبالغ محدودة فيها وفق الحاجة، حتى لا يفقد المسافر أموالاً كبيرة عند فقدها أو تسرب معلوماتها للصوص.

وشدّدت نجلاء على الحفاظ على وثائق السفر والتأكد من صلاحية جواز السفر، وضرورة تسجيل بيانات السفر لدى سفارة المملكة عند الوصول، وتسجيل مكان الإقامة عند الضرورة لتسهيل التواصل في حالات الطوارئ. واختتمت نجلاء جان بالقول إن من أهم الجوانب التي يجب على المسافر التقيّد بها هي المواد المحظورة في كل دولة، والتأكد من أن الأدوية الشخصية أو الأطعمة التي يحملها ليست محظورة في بلد الوجهة، كما أن بعض الدول الأوروبية تمنع جلب أي لحوم أو ألبان من خارج مجموعة الدول الأوروبية، كما تحظر بعض الدول جلب منتجات حيوانية أو أي قطع لأنواع مهددة بالانقراض، مثل العاج أو المرجان. ومن المحظورات التي يجب تجنبها جلب أي من السلع المزيفة أو العقاقير المخدرة غير المرخصة أو الأسلحة الخطرة أو المواد المخلة بالآداب، أو النسخ المقلدة من البرامج، مع الإفصاح عن أي مبالغ نقدية تساوي عشرة آلاف يورو أو أكثر في حالة السفر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي، مع حظر تقديم أي معلومات زائفة أو مضللة، بما في ذلك الوثائق المزيفة أو المحرّفة.

قانوني: الأمان الرقمي ضرورة

المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، يشدّد على أن على المسافر ضرورة الوعي المالي عبر تنوّع وسائل الدفع، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة، وضرورة توزيع الأموال بين كاش بعملة محلية وبطاقة مسبقة الدفع. وحذّر من أساليب النصب السياحي في بعض البلدان، ومنها التلاعب بقيمة النقل أو رفع أسعار فواتير المطاعم بإضافة رسوم مخفية وغير صحيحة، وتجنّب استخدام شبكات الواي فاي العامة والدخول إلى الحسابات البنكية أو الحساسة عبر شبكات الإنترنت العامة في المطارات أو المقاهي، والحرص على شراء وثيقة تأمين تغطي الحالات الطبية الطارئة وإلغاء الرحلات.

وكشف القانوني الشريف لـ«عكاظ»، عن أخطاء يقع فيها المسافر، وقد تنعكس سلباً عليه، وقد تكون سبباً في مساءلته القانونية، ومنها ما يعرف بالإكرامية أو البقشيش، الذي يعد عرفاً في بعض الدول الأوروبية، ويجب منح العامل في الفنادق والمطاعم، فيما يعد إهانة أو تلميحاً سلبياً في بعض البلدان الآسيوية.