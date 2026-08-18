استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، في مكتبه بمحافظة الطائف أمس، مفوضي الإفتاء في مناطق المملكة.

ورحّب بهم مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلعون به في خدمة المستفتين، وبيان الأحكام الشرعية، والعناية بما يعرض عليهم من مسائل، وفق الكتاب والسنّة، وبما يعزّز وصول الفتوى الشرعية الموثوقة إلى المستفتين في مختلف مناطق المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال مفوضي الإفتاء، وسير العمل الإفتائي في المناطق، وسبل تطوير الأداء وتعزيز التكامل بين الرئاسة وفروعها، بما يسهم في تحقيق رسالتها في خدمة المستفتين ونشر العلم الشرعي.

حضر الاستقبال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ الدكتور فهد الماجد.