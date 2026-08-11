أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، اعترافَ حكومة جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة.

وندد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ للأمانة بهذا الاعتراف الذي يُخالف القانونَ الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981م، الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السورية المحتلة باطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أيّ أثرٍ قانونيٍّ، مجدّداً التأكيدَ على أنّ الجولان أرضٌ عربيةٌ سورية محتلة، وأنّ أيّ إجراءات أو قرارات تخالف ذلك هي قراراتٌ باطلةٌ ومرفوضةٌ ومُدانةٌ، وتقوّض جهودَ تحقيق السَّلام في المنطقة.