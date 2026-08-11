شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري في لقاء موسّع بعنوان «السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار»، عُقِدَ في السراي الحكومي بوسط بيروت اليوم، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام، وبدعوة من وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود.

وألقى عدد من المشاركين كلمات تركزت على أهمية دور القطاع السياحي في لبنان في النهوض بالاقتصاد وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعلنت وزير السياحة اللبنانية توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة تهدف إلى بناء قدرات إدارة الوجهات السياحية في لبنان.