أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، عن إطلاق برنامج «وفد» كخطوة جديدة ضمن جهودها لتمكين الشباب السعودي من المشاركة الفاعلة في المحافل العالمية، وإبراز دورهم في تمثيل المملكة على المستوى الدولي.

ويُعد البرنامج امتدادًا لمسيرة مسك في دعم التمثيل العالمي خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في أبرز المنصات الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة شباب البنك الدولي، إضافة إلى المؤتمرات والمنتديات ذات التأثير العالمي. كما يتيح البرنامج للشباب الانضمام إلى الوفود الرسمية التي تشارك فيها الجهات الحكومية والهيئات الوطنية.

تعزيز الحضور السعودي

ومنذ انطلاقته تحت مظلة «سلسلة الشباب العالمية»، أسهم البرنامج في تمكين أكثر من 200 شاب وشابة من تمثيل المملكة في ما يزيد على 25 فعالية دولية، ما يعكس دوره في تعزيز الحضور السعودي في المشهد العالمي.

ويمنح «وفد» المشاركين تجربة عملية متكاملة تشمل حضور فعاليات دولية، والمشاركة في نقاشات عالية المستوى، والتفاعل المباشر مع صناع القرار، إلى جانب التدريب الموجّه الذي يرفع جاهزيتهم للقيام بأدوار تمثيلية مؤثرة.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في: توسيع وصول الشباب إلى الفرص العالمية، تعزيز مشاركتهم الدولية، وتنمية مهاراتهم التمكينية لضمان تمثيل المملكة بصورة مشرفة.