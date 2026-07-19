كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نمواً لافتاً في استخدام الإنترنت وتبني التقنيات الحديثة في السعودية، في تقريرها السنوي «إنترنت السعودية 2025» في نسخته الخامسة، الذي استعرض أحدث المؤشرات الرقمية على مستوى الاستخدام والبنية التحتية.

مواكبة التقنيات

وأظهر التقرير ارتفاع نسبة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الإنترنت إلى 45.2%، في مؤشر يعكس سرعة مواكبة المجتمع السعودي للتقنيات الحديثة. كما كشف وصول متوسط استهلاك الفرد للبيانات عبر الإنترنت المتنقل إلى 53 غيغابايت شهريًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، إضافة إلى تسجيل وسيط سرعة تحميل بلغ 216 ميغابت/ثانية، ما وضع المملكة ضمن أعلى خمس دول في مجموعة العشرين في هذا المؤشر، تأكيدًا على تطور البنية الرقمية وجودة الخدمات.

7 ساعات يومياً

وبيّن التقرير، أن 61.3% من المستخدمين يقضون سبع ساعات فأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، بما يعكس اتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة. كما استعرض أكثر التطبيقات استخدامًا في مجالات التواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية، والرياضة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تحليل أنماط الاستخدام بين الفئات المختلفة.

وسلّط التقرير الضوء على نمو أسماء النطاقات السعودية بنسبة 18% سنويًا، في مؤشر يعكس ارتفاع موثوقية المحتوى المحلي وتوسع الاعتماد على الهوية الرقمية الوطنية في التصفح.

وتناول التقرير مؤشرات إضافية مرتبطة بتطور المنظومة الرقمية، مثل التطبيقات الأسرع نموًا، وأنماط التصفح، ومحركات البحث الأكثر استخدامًا، إلى جانب رصد تنامي المحتوى الرقمي المحلي واتساع مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة، استمرارًا لجهود الهيئة في دعم الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.