دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أمس، برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب (دليل)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة 25 متدربًا من فلسطين وتشاد، وذلك ضمن شراكتهما لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية في مواجهة تمويل الإرهاب.

خط الدفاع الأول

وأكد الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن بناء القدرات القانونية يمثل خط الدفاع الأول ضد جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي عوامل أساسية لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.

ويستمر البرنامج حتى 23 يوليو، ويتضمن جلسات متخصصة حول الأطر القانونية الوطنية والدولية، والتحقيقات المالية، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وآليات التعاون الدولي، بمشاركة خبراء من منظومة الأمم المتحدة، في إطار جهود التحالف لبناء قدرات الدول الأعضاء وتعزيز جاهزيتها لمكافحة تمويل الإرهاب.