سجّلت السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الشعور بالأمان لعام 2025م، بعدما أظهرت نتائج مؤشر الأمان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن 97.7% من الأفراد يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم.

وأوضحت الهيئة، أن مؤشر الأمان يعد أحد مؤشرات الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، ويقيس نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً في المناطق التي يقيمون فيها، ما يعكس مستويات الأمن والاستقرار وجودة الحياة في المجتمع.

وأظهرت نتائج المؤشر تفوق المملكة على عدد من دول مجموعة العشرين التي شملتها المقارنة الدولية، إذ سجلت روسيا 92%، والصين 91.4%، وكندا 87.6%، واليابان 81.7%، وفرنسا 78%، فيما حقّقت المملكة النسبة الأعلى بواقع 97.7%.

وكشفت النشرة أن 97% من السعوديين يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم، فيما بلغت النسبة بين الإناث 94.9%، ما يعكس مستويات مرتفعة من الشعور بالأمان لدى مختلف فئات المجتمع.

كما أظهرت البيانات أن 97.2% من كبار السن في الفئة العمرية بين 60 و64 عاماً يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الشعور بالأمان ليشمل مختلف الفئات العمرية.

ويعد مؤشر الأمان من المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة والاستقرار المجتمعي وجاذبية البيئة المعيشية والاستثمارية، إذ تسهم مستويات الأمان المرتفعة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بالأمن والرفاه.

وتواصل المملكة تحقيق نتائج متقدّمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالأمن وجودة الحياة، مستفيدة من منظومة أمنية متطورة ومبادرات تنموية متكاملة انعكست على ارتفاع مستويات الثقة والشعور بالأمان بين السكان.