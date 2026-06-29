صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أنه عند الـ6:00 من صباح الأحد الموافق 28 يونيو 2026، سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، ما أسفر عن استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 14 مواطناً سعودياً، رحمهم الله.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات لا تزال جارية بمشاركة الجهات المختصة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية، مؤكداً أن النتائج ستُعلن فور اكتمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وتقدّمت وزارة الطاقة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء، سائلة المولى عز وجل، أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم في الشهداء، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.