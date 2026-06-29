ناقش وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر (جدة، 28 أبريل 2026)، المتعلقة بتعزيز التكامل والجهود الخليجية المشتركة في المجالين التجاري والصناعي.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الاستثنائي، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية عبدالله عادل فخرو، استعرض الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للبدء في تنفيذ التوجيهات السامية، إضافة إلى الجهود التي قامت بها اللجنة العليا في الأمانة العامة، وخطة العمل المستقبلية بالتنسيق مع الدول الأعضاء للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز العمل التجاري والصناعي الخليجي.

وأشار البديوي، إلى أن الوزراء أشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا في الأمانة العامة، مؤكدين أهمية تعزيز وتكثيف العمل الخليجي المشترك للوصول إلى رؤى واضحة للمشاريع المستقبلية.

وفي ختام تصريحه، أعرب البديوي عن شكره وتقديره لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس على الدعم الكبير الذي قدموه للجنة العليا، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة.