أعلنت وزارة التعليم نتائج المشمولين بالنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1448هـ عبر برنامج «فرص» من خلال نظام «فارس»، فيما تباينت ردود فعل عدد من المعلمين، إذ رأى بعضهم أن النتائج لم تستوعب جميع طالبي النقل أو الشواغر المتوقعة.



واطلعت «عكاظ» على المادة الخامسة من القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية، التي نصت على أن تحقيق طلب النقل يكون وفقاً للاحتياج التعليمي، مع المواءمة بين قطاعات النقل بحسب التخصص، بما يضمن عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم بالقطاع المطلوب النقل منه، وفي حال ترتب على نقله حدوث عجز، يتم تجاوزه والانتقال إلى المعلم الذي يليه في المفاضلة، انطلاقاً من أن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله.



ويفسر هذا التنظيم عدم شمول بعض طلبات النقل، رغم استيفاء أصحابها عناصر المفاضلة، إذا كان نقلهم سيؤدي إلى عجز في مدارسهم أو قطاعاتهم التعليمية، الأمر الذي ينعكس على عدد المنقولين في بعض التخصصات والقطاعات.



يشار إلى أن «عكاظ» نشرت الأسبوع الماضي أن وزارة التعليم حدّدت 10 معايير للمفاضلة بين شاغلي الوظائف التعليمية المتقدمين على برنامج «فرص» للنقل الخارجي للعام الدراسي 1448هـ، وتستهدف المعايير تنظيم آلية التنافس على الفرص التعليمية المعلنة في المدارس.