أشرف الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم بن محمد الرشدان، اليوم، على سير عملية انتقال الدفعة الثانية من منسوبي فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل إلى تجمع حائل الصحي، ضمن استكمال تنفيذ مسار التحول في القطاع الصحي.

ويأتي انتقال منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة إلى التجمع الصحي تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030، الهادف إلى بناء منظومة صحية متكاملة وكفؤة، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة التشغيل المؤسسي.

وبدأ تجمع حائل الصحي في إرسال طلبات الانتقال للدفعة الثانية من الموظفين، على أن يتمكن المستهدفون من قبول أو رفض الطلبات خلال عشرة أيام، تبدأ من الخميس 25 يونيو 2026 وتنتهي بنهاية دوام الأحد 5 يوليو 2026، عبر القنوات المعتمدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا يحفظ حقوق الموظفين ويعزز استقرارهم الوظيفي.

ويمثل إطلاق الدفعة الثانية امتدادًا للمرحلة الأولى التي شهدت انتقال أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية على مستوى المملكة، وحققت نسبة قبول بلغت 99.9%، في مؤشر يعكس الثقة بنموذج التجمعات الصحية ومسار التحول المؤسسي.

وأكد المهندس حاتم الرشدان أن انتقال الكوادر إلى تجمع حائل الصحي يُعد خطوة محورية في استكمال رحلة التحول، وتعزيز جاهزية المنظومة، ورفع مستوى التكامل بين مكونات الخدمة الصحية، بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين في المنطقة.

وأضاف أن التجمع يواصل تنفيذ مسار الانتقال وفق الإجراءات المعتمدة، بما يحفظ حقوق منسوبي فرع الوزارة، ويدعم استقرارهم الوظيفي، ويعزز حضور الكفاءات الوطنية في نموذج الرعاية الصحية الحديث.