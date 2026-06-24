فيما يتمتع طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات مدارس التعليم العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالإجازة الصيفية مع نهاية دوام غدٍ (الخميس)، بعد اختتام العام الدراسي 1447هـ رسمياً، ينتظر طلاب وطالبات مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف أسبوعاً إضافياً قبل بدء إجازتهم؛ وذلك لحين الانتهاء من الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني واختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين، وفقاً للتقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم، نظراً لظروف موسم الحج وما يصاحبه من كثافة مرورية في هذه المدن الأربع.

ومع نهاية العام الدراسي، تعود إلى الواجهة ظاهرة امتهان الكتب المدرسية، إذ تنتشر قصاصات الكتب والأوراق على جنبات أسوار المدارس والأرصفة المحيطة بها، في مشهد غير حضاري. وطالب عدد من أولياء الأمور المدارس بضرورة منع الطلاب والطالبات من إخراج الكتب المدرسية والدفاتر بعد انتهاء اختبار المادة في اليوم نفسه، ووضعها في حاويات مخصصة للمحافظة عليها ومنع امتهانها، إلى جانب بث رسائل توعوية للأسر والطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات وخلال أيامها، تبرز أهمية المحافظة على الكتب المدرسية.

وأشار أولياء الأمور إلى ضرورة تخصيص مشرفين من المعلمين والإداريين لمتابعة الطلاب والطالبات عند خروجهم من المدارس، للحد من أي ممارسات سلبية تتعلق بإتلاف الكتب أو امتهانها.