استعرض مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، المسارات التنموية في المملكة، والأهداف التي تحقّقت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدّمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، كما استعرض المجلس توالي الإنجازات والنجاحات لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامجها على مختلف الأصعدة، الأمر الذي جسد قوة الاقتصاد السعودي ونجاح خطط الإصلاح الشامل في مختلف القطاعات مع تحقيق المسارات نجاحات استثنائية وإنجازات كبرى بفضل برامج الرؤية التي شهدت قفزات نوعية وريادة عالمية في المؤشرات العالمية أثمرت كلها في جودة حياة المواطنين والمقيمين، وفي التحول الرقمي غير المسبوق في حوكمة التعاملات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التحول الشامل.

وأكدت النجاحات المتتالية عمق التخطيط والمتابعة الدقيقة لمستهدفات رؤية 2030، إذ تستمر السعودية في ريادتها ومكانتها كمركز لوجستي واستثماري ووجهة ثقافية وسياحية عالمية أضحت محل تقدير العالم أجمع.